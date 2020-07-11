Водитель, который сбил под Харьковом двух человек и скрылся, предстанет перед судом

Обвинительный акт в отношении 62-летнего водителя, который в январе этого года сбил двух пешеходов на дороге Дергачи-Казачья Лопань (Харьковская область) и скрылся с места ДТП, направлен в Дергачевский районный суд.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчине инкриминируется ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый содержится в следственном изоляторе.

Как сообщалось, вечером 19 января водитель автомобиля Renault Master, двигаясь по дороге Дергачи - Казачья Лопань в направлении Дергачей сбил двух пешеходов (51 и 55 лет) и скрылся с места происшествия, оставив их в опасном для жизни состоянии. От полученных травм оба мужчины погибли.