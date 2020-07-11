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22:08 11.07.2020

Количество заболевших коронавирусом в Молдове превысило 19 тыс. человек

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Количество заболевших коронавирусом в Молдове превысило 19 тыс. человек

Количество заболевших коронавирусом в Молдове превысило 19 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в субботу вечером в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"За минувшие сутки было зарегистрировано 284 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Сегодня были обработаны 1743 теста, из которых 1149 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 284 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 19 208", - отмечается в сообщении Минздрава.

Среди лиц, у которых сегодня выявлен COVID-19, 13 работают в системе здравоохранения.

Минздрав также сообщил о смерти еще пяти больных, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове составляет 640 человек.

Режим чрезвычайного положения в Молдове действовал с 17 марта по 15 мая. После 15 мая до 15 июля действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это означает, что практически нет запретов на экономическую деятельность при обязательном соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. Пока еще не работают детские сады и дошкольные учреждения, детские лагеря, парки развлечений, бассейны. Также запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек, а также свадьбы, крестины и другие церемонии.

Молдавские власти намеревались с 15 июля отменить все ограничения. Однако на этой неделе количество случаев заражения коронавирусом увеличилось. В связи с этим накануне правительство продлило действующие сейчас ограничения до 31 июля. Согласно принятому постановлению, после 15 июля откроются только бассейны и можно будет пользоваться раздевалками и душевыми в фитнес-центрах и спортзалах.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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