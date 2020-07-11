События

20:50 11.07.2020

В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

2 мин читать
В Херсонской области за сутки не зафиксировано новых подтверждений коронавируса

В Херсонской области за последние сутки не зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе в Геническом районе, где 10 июля на базе отдыха был выявлен больной коронавирусом, сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено всего 224 ПЦР-исследования, из которых 96 ПЦР-исследований проведено в с.Стрелковом Генического района. Ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано!", – написал он на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером.

Гусев подчеркнул, что исследования остальных полученных образцов с базы отдыха продолжается, результаты будут известны в ближайшее время.

"Сейчас в области 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 186 человек победили недуг; 15-инфицированные на COVID-19; 3 – умерли", – добавил глава ОГА.

Как сообщалось, в Геническом районе Херсонской области на базе отдыха в пятницу, 10 июля, выявили заболевания COVID-19 у 26-летнего мужчины.

"Сегодня на одной из баз отдыха в селе Стрелковое, что в Геническом районе, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26-ти лет. Его выявили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области", - написал Гусев на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Глава ОГА добавил, что сейчас больной госпитализирован в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса у него нет, состояние удовлетворительное.

"На момент обнаружения инфицированного, на базе отдыха находилось 165 человек. Все они находятся на самоизоляции в учреждении под постоянным медико-санитарным надзором. Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования", - отметил он.

Теги: #коронавирус #херсонская #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:26 11.07.2020
Билл Гейтс убежден в способности мира победить коронавирус

Билл Гейтс убежден в способности мира победить коронавирус

17:32 11.07.2020
Коронавирус зафиксирован в двух футбольных клубах Латвии

Коронавирус зафиксирован в двух футбольных клубах Латвии

16:16 11.07.2020
Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

14:20 11.07.2020
Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

11:53 11.07.2020
В Киеве 125 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли - мэр

В Киеве 125 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли - мэр

11:23 11.07.2020
В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19, всего болеют 144 человека

В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19, всего болеют 144 человека

11:07 11.07.2020
Украинцы смогут посетить Хорватию с тестом на Covid-19 или после 2-недельной самоизоляции

Украинцы смогут посетить Хорватию с тестом на Covid-19 или после 2-недельной самоизоляции

10:50 11.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины

09:56 11.07.2020
В Украине 800 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 новых жертв вируса

В Украине 800 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 новых жертв вируса

08:21 11.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

УЦОКО осуждает агрессивные высказывания выпускников одной из киевских школ, которые записали видео с оскорблением крымскотатарского народа

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд взял под стражу трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области, без права залога

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на поле вблизи высоковольтной линии электропередач

Из-за непогоды SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту новой партии интернет-спутников Starlink

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Работы по подъему танкера "Delfi" в Одессе при благоприятных погодных условиях будут завершены до 20 июля, сообщил Зеленскому Криклий

В аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для проведения ПЦР-тестов прибывающим пассажирам – Криклий

УЦОКО осуждает агрессивные высказывания выпускников одной из киевских школ, которые записали видео с оскорблением крымскотатарского народа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА