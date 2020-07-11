В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

В субботу вечером, 11 июля, в реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и Серета в Западных областях Украины ожидается подъём уровня воды, сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Фейсбуке.

"Штормовое гидрологическое предупреждение. Вследствие выпадения дождей, ожидается подъём уровней воды над уровнями на 20.00 11 июля: вечером 11 июля и в течение 12-13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - на 0,3-1,3 м; 12 июля на реках Закарпатья - на 0,3-1,0 м; 12-13 июля на реках бассейнов Прута и Серета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) - на 0,2 - 0,7 м", – сообщили в Укргирометцентре.

Синоптики подчеркнули, что в горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Кроме того, в Укргидрометцентре отметили, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест; на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м; на фоне повышенной водности а р.Стрвьяж вблизи с.Луки (Самборский р-н, Львовская обл.) возможен начальный выход воды на заводь.

Ранее сообщалось, что в ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая и преимущественно сухая погода, лишь в западной части задождит и похолодает. В западных областях значительные дожди, грозы, в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днём 14-19°.

На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днём 25-30°, в южной части и восточных областях 31-35°.

В Киеве в воскресенье без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днём 28-30°.