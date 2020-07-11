События

18:26 11.07.2020

Билл Гейтс убежден в способности мира победить коронавирус

1 мин читать
Билл Гейтс убежден в способности мира победить коронавирус

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил в субботу, что оптимистично настроен относительно способности мира выиграть войну с коронавирусом.

"Я сохраняю оптимизм. Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе со СПИДом и другими кризисами в области здравоохранения", - заявил он в видеообращении на виртуальной международной конференции, посвященной борьбе с COVID-19 и со СПИДом.

Гейтс также добавил, что медики и ученые сейчас добиваются большого прогресса в разработке вакцины.

Он подчеркнул, что вакцину от коронавируса необходимо обеспечить тем, кто действительно в ней нуждается, а не тем, кто способен дороже ее купить.

"Если мы просто дадим вакцины и лекарства тем, кто предложит за них большую сумму, вместо тех, кому они нужны, то пандемия будет более длительной и смертоносной", - сказал Гейтс.

Ранее Гейтс раскритиковал решение президента США Дональда Трампа об остановке финансирования Всемирной организации здравоохранения, отметив, что работа этой организации помогает замедлить распространение коронавируса в мире.

Теги: #гейтс #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 11.07.2020
Коронавирус зафиксирован в двух футбольных клубах Латвии

Коронавирус зафиксирован в двух футбольных клубах Латвии

16:16 11.07.2020
Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

14:20 11.07.2020
Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

Четыре украинских лекарственных средства проходят клинические испытания по эффективности лечения Covid-19

11:53 11.07.2020
В Киеве 125 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли - мэр

В Киеве 125 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли - мэр

11:23 11.07.2020
В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19, всего болеют 144 человека

В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19, всего болеют 144 человека

11:07 11.07.2020
Украинцы смогут посетить Хорватию с тестом на Covid-19 или после 2-недельной самоизоляции

Украинцы смогут посетить Хорватию с тестом на Covid-19 или после 2-недельной самоизоляции

10:50 11.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины

Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины

09:56 11.07.2020
В Украине 800 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 новых жертв вируса

В Украине 800 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 новых жертв вируса

08:21 11.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

04:09 11.07.2020
В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

УЦОКО осуждает агрессивные высказывания выпускников одной из киевских школ, которые записали видео с оскорблением крымскотатарского народа

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд взял под стражу трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области, без права залога

В субботу вечером ожидается подъем уровня воды в реках западных областей Украины

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на поле вблизи высоковольтной линии электропередач

Из-за непогоды SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту новой партии интернет-спутников Starlink

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Работы по подъему танкера "Delfi" в Одессе при благоприятных погодных условиях будут завершены до 20 июля, сообщил Зеленскому Криклий

В аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для проведения ПЦР-тестов прибывающим пассажирам – Криклий

УЦОКО осуждает агрессивные высказывания выпускников одной из киевских школ, которые записали видео с оскорблением крымскотатарского народа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА