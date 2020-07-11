Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники с начала субботы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Враг применил запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения на Приазовье", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник на рассвете вели огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм на подступах к н.п. Водяное.

Подразделения Объединенных сил ответили на огневые действия врага.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 обстрелы не зафиксированы.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.