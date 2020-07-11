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17:30 11.07.2020

В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на поле вблизи высоковольтной линии электропередач

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В Днепропетровской области спасатели ликвидировали пожар на поле вблизи высоковольтной линии электропередач

В г.Никополь Днепропетровской области в субботу утром спасатели ликвидировали пожар на поле вблизи высоковольтной линии электропередач, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"11 июля в 10:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи улицы Изюмская в городе Никополь. По вызову направлено отделение 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - сказано в сообщении.

Так, спасатели установили, что возгорание возникло на поле, через которое проходят высоковольтные линии электропередач.

"Благодаря слаженным действиям, спасателям удалось избежать распространения огня и минимизировать последствия возгорания", - подчеркнули в ведомстве.

Так, пожар был локализован в 10:34 и ликвидирован в 13:15.

Огнем уничтожено сухую траву на площади 3 га.

Теги: #гсчс #пожар #днепропетровская_область
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