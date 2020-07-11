События

16:34 11.07.2020

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

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Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник и друг Роджер Стоун стал "мишенью незаконной охоты на ведьм", которой не должно было быть.

"Роджер Стоун был мишенью незаконной охоты на ведьм, которая не должна была произойти", - написал он в своем Твиттере.

Стоун, которого осудили на три года и четыре месяца, должен был явиться во вторник в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия, чтобы начать отбывать наказание.

Накануне вечером Трамп заявил, что смягчил его приговор. На сколько по времени сокращен приговор, в заявлении Белого дома не уточнялось.

Стоуна осудили за ложные показания Конгрессу под присягой в рамках расследования Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Ему также инкриминировали связи с WikiLeaks и участие в предвыборном "сговоре" штаба Трампа с Россией.

Теги: #сша #трамп
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