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16:29 11.07.2020

Работы по подъему танкера "Delfi" в Одессе при благоприятных погодных условиях будут завершены до 20 июля, сообщил Зеленскому Криклий

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Работы по подъему танкера "Delfi" в Одессе при благоприятных погодных условиях будут завершены до 20 июля, сообщил Зеленскому Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что контролирует ход работ по подъему танкера "Delfi" в Одессе, которые при условии ясной погоды и отсутствия волн будут завершены до 20 июля.

Как сообщает пресс-служба президента Украины в субботу, он об этом доложил на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, 4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi.

Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкер. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ-У) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря.

Администрация морских портов Украины пояснила, что изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в порты Одесса или Южный. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.

22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Представители Государственной экологической инспекции в Одесской области осуществляют постоянный мониторинг предельно допустимой концентрации нефтепродуктов у танкера. В течение последней недели загрязнения нет.

Сейчас на судне работают водолазы, которые проводят осмотр, испытание и подготовку к будущему отбуксировать.

Теги: #танкер #криклий #одесса
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