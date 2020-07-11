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16:16 11.07.2020

Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

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Цифры распространения COVID-19 показывают, что действия власти были правильными, а украинцы прислушались к рекомендациям – Зеленский

Уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел, отметили на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - подчеркнул глава государства на совещании, сообщает пресс-служба президента Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне "София", экипаж которого находится на карантине. По его словам, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж – на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мер в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тыс. админпротоколов на 6,6 млн грн.

Теги: #карантин #зеленский #коронавирус
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