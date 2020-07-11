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14:24 11.07.2020

УЦОКО осуждает агрессивные высказывания выпускников одной из киевских школ, которые записали видео с оскорблением крымскотатарского народа

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УЦОКО осуждает агрессивные высказывания выпускников одной из киевских школ, которые записали видео с оскорблением крымскотатарского народа

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) решительно осуждает агрессивные высказывания в адрес крымскотатарского народа со стороны выпускников киевской городской школы №90.

"После прохождения внешнего независимого оценивания по истории Украины 9 июля 2020 года выпускники одной из киевских школ записали и разместили в социальной сети видео, в котором выражают недовольство содержанием сертификационной работы, а в частности задания №25, целью которого является проверка знаний о событиях и персоналиях, связанных с крымскотатарским народом", - сообщает пресс-служба УЦОКО.

Так, в задании упоминались следующие персоналии: Исмаил Гаспринский (раздел 15 программы); Номан Челебиджихан (раздел 21); Амет-Хан Султан (раздел 26); Петр Григоренко (глава 29); Мустафа Джемилев (раздел 29).

Также программа включает такие понятия, как "Крымское ханство", "Национальное возрождение крымскотатарского народа", "Крымскотатарское национальное движение", "События 1917 года в Крыму", "Образование Крымской АССР", "Депортация крымских татар и других народов Крыма", "Крымскотатарское движение", "Создание Автономной Республики Крым", "Меджлис крымскотатарского народа (июнь 1991)", "Возвращение крымских татар на родину", "Статус Крыма", "Аннексия Россией Крыма".

"Особенно досадным является то, что участники ВНО, присутствующие на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные восклицания, отрицают территориальную целостность Украины. И учебное заведение, выпускники которого сняли видео, а также некоторые из лиц, зафиксированные на видео, принесли письменные извинения за сложившуюся ситуацию, однако в социальных сетях звучат недопустимые в современном мире агрессивные выкрики, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды", - говорится в комментарии УЦОКО.

В связи с этим Украинский центр призывает участников внешнего независимого оценивания, внимательно знакомиться с программами ВНО и тщательно готовиться к работе с тестом.

В свою очередь руководство киевской школы №90 на странице в Фейсбуке извинилось за высказывания своих выпускников и заверило, что позиция коллектива школы является неизменной: Крым - это Украина.

"Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону", - сказано в сообщении.

В школе подчеркнули, что данная ситуация выявила необходимость прикладывать в работе еще больше усилий по изучению истории Украины и ее коренных народов. "Сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что трое участников скандального видеоролика уже принесли публичные извинения.

"Меджлис крымскотатарского народа приглашает выпускников, которые допустили в своем поведении оскорбительный выпад против крымскотатарского народа, но потом нашли в себе силы извиниться, в офис Меджлиса крымскотатарского народа, где каждому из них лично всемирно известный правозащитник, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымскотатарского народа", - написал Чубаров.

Теги: #уцоко #крым #школа #вно #татары
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