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13:06 11.07.2020

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, потерь нет - Минобороны

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Российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Водяного, потерь нет - Минобороны

Российские наемники с начала суток один раз нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 11 июля, российско-оккупационные войска продолжили применение запрещенных образцов вооружения на приморской области нашей обороны. С около 4:00 утра враг выпустил 15 мин 120-го и 82-го калибра по позициям наших мужественных защитников вблизи Водяного", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что потерь в результате обстрелов со стороны российских наемников среди украинских защитников нет.

Теги: #оос #минобороны
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