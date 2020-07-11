Сильные дожди прогнозируют в воскресенье в западных областях Украины, в Киеве в понедельник похолодает до +20°

В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая и преимущественно сухая погода, лишь в западной части задождит и похолодает, сообщил Укргидрометцентр.

В западных областях значительные дожди, грозы, в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днём 14-19°.

На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-19°, днём 25-30°, в южной части и восточных областях 31-35°.

В Киеве в воскресенье без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днём 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 июля самая высокая температура воздуха днём была 35,1 в 1922г., самая низкая ночью 9,4 в 1904г.

В понедельник,13 июля, в северных, центральных областях (ночью и в Прикарпатье), днем также на юге и востоке страны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с; на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях ночью 14-19°; днём 27-32°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 18-23°.

В Киеве в понедельник кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 12-14°, днём около 20°.

11 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-27°; в Днепре, в пределах Киева, 23°.