В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор частного дома

Полиция устанавливает обстоятельства поджога частного дома в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 1:30 субботы в службу 102 обратился 63-летний хозяин дома и рассказал, что неизвестные бросили во двор бутылку с зажигательной смесью.

"В результате дом загорелся. Хозяева жилья своими силами потушили пожар", - говорится в сообщении.

На момент происшествия в доме находилось три человека - хозяин, его 84-летняя мать и 47-летняя сожительница.

Полицейские, приехавшие на место происшествия, обнаружили и изъяли фрагменты стекла от бутылки и тряпки.

Информация о случившемся внесена в Единый учет Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.