В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор частного дома
Полиция устанавливает обстоятельства поджога частного дома в Харькове.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 1:30 субботы в службу 102 обратился 63-летний хозяин дома и рассказал, что неизвестные бросили во двор бутылку с зажигательной смесью.
"В результате дом загорелся. Хозяева жилья своими силами потушили пожар", - говорится в сообщении.
На момент происшествия в доме находилось три человека - хозяин, его 84-летняя мать и 47-летняя сожительница.
Полицейские, приехавшие на место происшествия, обнаружили и изъяли фрагменты стекла от бутылки и тряпки.
Информация о случившемся внесена в Единый учет Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.