В Киеве 125 новых случаев заболевания Covid-19, два человека умерли - мэр

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание Covid-19, увеличилось еще на 125 человек: на семь случаев больше, чем в предыдущий раз.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook, двое больных за минувшие сутки умерли.

"Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка, которой семь лет. А также - 61 человек в возрасте от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от 4 до 14 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах - по 14 случаев.