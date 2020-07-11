В Николаеве с огнестрельным ранением в голову госпитализирован активист общественной организации

В Николаеве правоохранители расследует обстоятельства получения тяжелых телесных повреждений 33-летним активистом общественной организации, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня около 7:45 в полицию поступило сообщение от медиков БСМП, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы. Во время проведения операции было установлено характер травмы - несквозное огнестрельное ранение в голову", - сказано в сообщении.

Отмечается, что госпитализированный мужчина - активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

По данным местных СМИ, пострадавший — глава Николаевской областной организации партии "Свобода" Демид Губский.