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11:23 11.07.2020

В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19, всего болеют 144 человека

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В ВСУ за сутки выявили 12 новых случаев COVID-19, всего болеют 144 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего болеют 144 человека, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 11 июля в Вооруженных силах Украины болеет 144 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 440 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 4 военнослужащих, Черниговская ЦРБ - 1 военнослужащий и Сарненская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении в дома под наблюдением медицинской службы находятся шесть человек (Киевская область - 4 военнослужащих и Ровенская область - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 519 человек Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 24 человека.

Как сообщалось, 800 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро субботы, 861 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 27 умерли.

Теги: #всу #коронавирус
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