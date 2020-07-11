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09:56 11.07.2020

В Украине 800 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 новых жертв вируса

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В Украине 800 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 новых жертв вируса

800 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выявлено в Украине за сутки по состоянию на утро субботы, 861 человек из числа ранее заболевших выздоровел, 27 умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 10 июля сообщалось о 819 новых случаях заболевания Covid-19, 9 июля – о 810 инфицированных, 8 июля - о 807 новых случаях заболевания; 7 июля было 564 новых инфицированных. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 52 843 человека, выздоровевших – 26 661, умерли 1 372 человека.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 25 810 человек, что на 88 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (125), Закарпатской области, Львовской области (119),, Закарпатской области (108).

Теги: #снбо #коронавирус
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