События

08:04 11.07.2020

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

1 мин читать
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

По состоянию на утро субботы, 11 июля, на территории западных областей подтопленных населенных пунктов, подвалов и приусадебных участков нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07 ч. 11 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7 тыс. 225) и приусадебных участков (было 22 тыс. 182) нет", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Кроме того, разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасли 478 человек, эвакуировали 721 человека, отселили 1 тыс. 324 человека и перевезли через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

"В течение суток откачано 1 тыс. 885 м3 воды", - добавили в ГСЧС.

Всего к работам привлечено 183 человека и 80 единиц техники, из них от ГСЧС 128 человек личного состава и 61 единица техники (из них 2 вертолета ГСЧС).

 

 

Теги: #прикарпатье #паводок #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:51 11.07.2020
Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

07:25 11.07.2020
Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

05:07 11.07.2020
В Харькове разрешили открыть кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

В Харькове разрешили открыть кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

03:03 11.07.2020
Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

03:03 11.07.2020
Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

22:59 10.07.2020
Украина приближается к кризису, а у правительства отсутствует план преодоления сложностей - Гройсман

Украина приближается к кризису, а у правительства отсутствует план преодоления сложностей - Гройсман

22:32 10.07.2020
Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс.грн – глава ОГА

Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс.грн – глава ОГА

22:14 10.07.2020
На осень планируется встреча президентов Украины и Беларуси, готовится ряд двусторонних документов – ОП

На осень планируется встреча президентов Украины и Беларуси, готовится ряд двусторонних документов – ОП

22:03 10.07.2020
Внеочередное пленарное заседание Рады состоится в понедельник - распоряжение Разумкова

Внеочередное пленарное заседание Рады состоится в понедельник - распоряжение Разумкова

18:11 10.07.2020
В Киеве настроены на проведение саммита "Нормандской четверки" в Берлине

В Киеве настроены на проведение саммита "Нормандской четверки" в Берлине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

Трамп смягчил приговор своему другу и советнику - Белый дом

В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Вашингтоне осуждают решение турецких властей изменить статус комплекса Айя-София в Стамбуле

SpaceX предпримет новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

В Сербии продолжаются протесты против действий властей в условиях эпидемии

Богослужения в мечети Айя-София начнутся 24 июля – Эрдоган

Полиция задержала троих подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА