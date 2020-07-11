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07:51 11.07.2020

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

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Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

В Новоайдарском районе Луганской области спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 07 ч. 11 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (22 между 27 и 35, 84 кварталы Боровского и Песчаного лесничества)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Всего к ликвидации пожара привлечены 720 человек и 198 единиц техники, из них от ГСЧС - 535 человек личного состава и 106 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Как сообщалось, 6 июля в 11:42 вблизи сел Осколоновка и Капитановое Новоайдарского района Луганской области возник пожар.

Из-за сильного ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °С) возникли новые очаги, которые распространились из леса на жилой сектор Смоляниново и садовый кооператив "Волчье озеро". Ориентировочная площадь пожара составляет 5 тыс. га.

В целом огонь уничтожил 24 и повредил 35 жилых домов, оказана помощь 43 пострадавшим. В больницы Северодонецка госпитализированы 7 человек, Новоайдара - 7 человек. Пять человек погибли.

Правоохранители рассматривают три основных версии возгорания в лесах Новоайдарского района Луганской области: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом, умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

По факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #луганская #локализация #украина #пожар
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