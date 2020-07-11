События

07:25 11.07.2020

Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие…За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Причепиловка, Орехово, Троицкое, Хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Катериновка,  Водяное, Авдеевка, Невельское Лебединское.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили не менее троих российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

 

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:04 11.07.2020
В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

В Западных областях подтопленных населенных пунктов нет – ГСЧС

07:51 11.07.2020
Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Луганской области – ГСЧС

05:07 11.07.2020
В Харькове разрешили открыть кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

В Харькове разрешили открыть кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

03:03 11.07.2020
Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

03:03 11.07.2020
Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

22:59 10.07.2020
Украина приближается к кризису, а у правительства отсутствует план преодоления сложностей - Гройсман

Украина приближается к кризису, а у правительства отсутствует план преодоления сложностей - Гройсман

22:32 10.07.2020
Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс.грн – глава ОГА

Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс.грн – глава ОГА

22:14 10.07.2020
На осень планируется встреча президентов Украины и Беларуси, готовится ряд двусторонних документов – ОП

На осень планируется встреча президентов Украины и Беларуси, готовится ряд двусторонних документов – ОП

22:03 10.07.2020
Внеочередное пленарное заседание Рады состоится в понедельник - распоряжение Разумкова

Внеочередное пленарное заседание Рады состоится в понедельник - распоряжение Разумкова

18:20 10.07.2020
Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС

Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал отвести вооружение из жилых районов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тыс., число инфицированных - более 12,46 млн - университет Хопкинса

Трамп смягчил приговор своему другу и советнику - Белый дом

В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

В Вашингтоне осуждают решение турецких властей изменить статус комплекса Айя-София в Стамбуле

SpaceX предпримет новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

В Сербии продолжаются протесты против действий властей в условиях эпидемии

Богослужения в мечети Айя-София начнутся 24 июля – Эрдоган

Полиция задержала троих подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области

СБУ в Закарпатской области блокировала деятельность злоумышленников, организовавших сбор подписей в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА