Российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие…За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Причепиловка, Орехово, Троицкое, Хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Катериновка, Водяное, Авдеевка, Невельское Лебединское.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили троих и ранили не менее троих российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.