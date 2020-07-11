В Харькове разрешили открыть кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в пятницу разрешила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23:00.

"Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе", - сообщает пресс-служба горсовета. В информации отмечается, что посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, в учреждениях обязательно должна проводиться дезинфекция.

Вместе с тем, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на пятницу Харьковская область по-прежнему входила в число областей, которые не могут смягчать карантинные ограничения, поскольку здесь коэффициент выявления случаев COVID-19 превышает 11%.

Как сообщалось, решение о запрете работы кинотеатров было принято комиссией 3 июля.Тогда же было ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, запрещена работа предприятий общественного питания, где нет летних площадок или площадь зала меньше 50 кв.м, за исключением услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос. Работа кафе и ресторанов после 22:00 была запрещена.