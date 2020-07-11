В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

КИТАЙ-КОРОНАВИРУС-СИТУАЦИЯ

Пекин. 11 июля. ИНТЕРФАКС - За истекшие сутки в Китае выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом, из них двое больных в активной форме и четверо бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все активные случаи и три из четырех бессимптомных, как уточняется, "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, все они ввезены из-за границы.

Пекин, где 11 июня после двухмесячного перерыва была зафиксирована волна новых случаев инфицирования, повлекшая введение жестких карантинных мер, пятый день подряд сообщает о нулевом росте больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 587 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 964 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 40 новых случаев заболевания: 38 в Гонконге и два на Тайване. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 900 больных с коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 403 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 451 (семь случаев смерти).