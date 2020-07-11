События

04:09 11.07.2020

В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

1 мин читать
В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

КИТАЙ-КОРОНАВИРУС-СИТУАЦИЯ

 

 

 

Пекин. 11 июля. ИНТЕРФАКС - За истекшие сутки в Китае выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом, из них двое больных в активной форме и четверо бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все активные случаи и три из четырех бессимптомных, как уточняется, "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом, все они ввезены из-за границы.

Пекин, где 11 июня после двухмесячного перерыва была зафиксирована волна новых случаев инфицирования, повлекшая введение жестких карантинных мер, пятый день подряд сообщает о нулевом росте больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 587 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 964 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 40 новых случаев заболевания: 38 в Гонконге и два на Тайване. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 900 больных с коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 403 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 451 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:35 10.07.2020
В Сербии продолжаются протесты против действий властей в условиях эпидемии

В Сербии продолжаются протесты против действий властей в условиях эпидемии

15:58 10.07.2020
В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

14:37 10.07.2020
В Латвии усилили ограничения из-за новой вспышки коронавируса

В Латвии усилили ограничения из-за новой вспышки коронавируса

14:13 10.07.2020
В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

12:43 10.07.2020
В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

12:32 10.07.2020
В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

10:02 10.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины, еще в двух не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины, еще в двух не изменилось

09:44 10.07.2020
Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

09:22 10.07.2020
Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн

Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн

09:06 10.07.2020
В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе в пятницу вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников

Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС

Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал отвести вооружение из жилых районов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове разрешили открыть кинотеатры, хотя область по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

В Вашингтоне осуждают решение турецких властей изменить статус комплекса Айя-София в Стамбуле

SpaceX предпримет новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

В ЕС сожалеют о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

Украина приближается к кризису, а у правительства отсутствует план преодоления сложностей - Гройсман

Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс.грн – глава ОГА

На осень планируется встреча президентов Украины и Беларуси, готовится ряд двусторонних документов – ОП

Внеочередное пленарное заседание Рады состоится в понедельник - распоряжение Разумкова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА