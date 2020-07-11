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03:03 11.07.2020

Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

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Власти Турции имели полное право изменить статус комплекса Айя-София – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что решение об изменении статуса комплекса Айя-София с музейного на объект мусульманского культа полностью входило в компетенцию властей страны.

Смена статуса Айя-Софии "подпадает под действие суверенитета Турции", приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана. "Я приглашаю всех уважать решения, принятые судебными и исполнительными органами Турции", - подчеркнул президент.

Турецкий лидер отметил, что "Турция принимает любое выражение взглядов по вопросу Айя-Софии, за исключением тех, которые направлены на нарушение независимости страны".

Говоря о необходимости изменения статуса объекта, Эрдоган привел в пример ситуацию с Ватиканом. "Призывы к тому, чтобы Айя-София оставалась музеем, сравнимы с требованием, чтобы Ватикан превратили в музей", - объяснил свою позицию президент Турции.

Эрдоган добавил, что отныне вход в эту мечеть будет бесплатным.

Ранее в пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Айя-Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Дискуссия вокруг будущего собора Айя-София в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения музея Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

Теги: #суверинитет #софия #украина #статус
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