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00:30 11.07.2020

SpaceX предпримет новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

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SpaceX предпримет новую попытку запуска на орбиту очередной партии интернет-спутников Starlink

Американская ракета-носитель Falcon 9 в субботу должна стартовать на орбиту с очередной партией из 57 миниспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск, который первоначально планировалось осуществить еще в конце июня, уже четыре раза переносился из-за непогоды.

Новая попытка будет предпринята в субботу в 10:54 по времени Восточного побережья США  со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Помимо спутников Starlink ракета Falcon 9 должна будет вывести на орбиту два малых космических аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6 американской компании BlackSky. Они предназначены для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

Запуск должен стать десятым по выводу на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #запуск #spacex
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