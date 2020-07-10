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22:59 10.07.2020

Украина приближается к кризису, а у правительства отсутствует план преодоления сложностей - Гройсман

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Украина приближается к кризису, а у правительства отсутствует план преодоления сложностей - Гройсман

Украина, которая сейчас живет в условиях адаптивного карантина и ожидает второй волны заболеваемости COVID-19 осенью, двигается  к системному кризису, а правительственного плана преодоления угроз пока нет, заявил экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман

По его словам, осень 2020 только усилит те явления, с которыми украинцы столкнулись зимой и весной этого года.

"Задача правительства, и она стоит уже более 10 месяцев, сфокусироваться на нуждах людей. Впереди сложная и непредсказуемая осень. А у правительства до сих пор нет плана, как преодолевать сложности…В сложных условиях о людях должно заботиться государство. Это главная ее функция. Людям нужны ответы, и их должно предоставить правительство", - рассказал Гройсман в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу вечером.

По мнению Гройсмана, отсутствие компетенции и системности в работе ключевых органов власти ведет к хаосу и свертывания востребованных обществом изменений и инициатив.

"Вот государство говорит сегодня: мы вам дадим кредит под 5-7-9%, чтобы вы платили нам свои доходы, а еще платили своим работникам. Ну это же нечестно! Я предложил программу "12 \ 12" - реструктуризировать налоги. Что, трудно сделать рассрочку на год, на два по налоговым платежам? Нет. И лучше иметь живое предприятие с реструктуризированными налогами, чем иметь предприятие, которое закроется через месяц-два и не восстановишь его", - отметил Гройсман.

Он также подчеркнул важность предложения денежной помощи людям.

"Если мы оберегаем людей от безработицы, мы более устойчиво пройдем все испытания", - подчеркнул экс-премьер-министр Украины.

 

Теги: #гройсман #кризис #украина
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