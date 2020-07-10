Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс.грн – глава ОГА

Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тысяч гривен, заявляет глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"К середине следующей недели у нас уже будут деньги, выделенные Кабмином… 200 тысяч (грн выплатят – ИФ) семьям, к сожалению, погибших пяти человек", - сказал Гайдай в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером в пятницу.

Он напомнил, что тем, у кого полностью пожаром уничтожен дом будет выплачено по 300 тысяч грн, на ремонт домов, которые частично пострадали от огня по 50 тысяч грн. и по 20 тысяч – на возмещение ущерба пострадавшим.