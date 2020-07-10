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22:32 10.07.2020

Семьи погибших в результате пожаров в Луганской области получат по 200 тыс.грн – глава ОГА

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Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тысяч гривен, заявляет глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"К середине следующей недели у нас уже будут деньги, выделенные Кабмином…  200 тысяч (грн выплатят – ИФ) семьям, к сожалению, погибших пяти человек", - сказал Гайдай в эфире "Свободы слова Савика Шустера" вечером в пятницу.

 Он напомнил, что  тем, у кого полностью пожаром уничтожен дом будет выплачено по 300 тысяч грн,  на ремонт домов, которые частично пострадали от огня по 50 тысяч грн. и по 20 тысяч – на возмещение ущерба пострадавшим.

 

Теги: #луганская #компенсации #украина #пожар
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