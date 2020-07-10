Полиция задержала троих подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области

Правоохранители в пятницу, 10 июля, задержала троих граждан, которые подозреваются в ограблении в Полтавской области из автомобиля "Укрпошты" 2,7 млн грн, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпощты" в Полтавской области". Тех самых, что украли 2 млн 700 тыс. грн", - написал Геращенко на странице в Фейсбуке.

Он также отметил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих остается в реанимации.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Как сообщалось, около 10 часов 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи с.Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпоште", и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.