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17:44 10.07.2020

СБУ в Закарпатской области блокировала деятельность злоумышленников, организовавших сбор подписей в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора

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СБУ в Закарпатской области блокировала деятельность злоумышленников, организовавших сбор подписей в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые для анкетирования украинцев использовали бюллетени, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

"Добытая оперативниками спецслужбы информация показала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институтах результатов Трианонского мирного договора. Согласно ему в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области", - сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, задокументирован факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Так, экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Сейчас организатору анкетирования сообщено о подозрении, ему избрана мера пресечения. Также проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Теги: #сбу #закарпатская_область
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