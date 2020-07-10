Киев и Анкара готовы сотрудничать для привлечения Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, который находился в Украине с рабочим визитом.

"Глава государства выразил благодарность за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар. Представитель правительства Турции подтвердил готовность страны к реализации договоренностей о строительстве 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении Офиса президента, обнародованном в пятницу вечером.

Президент Украины высоко оценил гуманитарную помощь Турции.

"Благодарны Турции и лично президенту Эрдогану, которые всегда поддерживают Украину, нашу независимость и суверенитет. Хотел бы поблагодарить за помощь Украине во время пандемии и за решение Турции выделить помощь в преодолении последствий наводнений", - сказал Зеленский.

Отметив усиление стратегического партнерства между Украиной и Турцией, собеседники обсудили реализацию Дорожной карты украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год, которое было подписано 22 июня этого года, во время визита в Украину турецкой делегации во главе со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. Среди прочего, указано на необходимость проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

"Турецкий чиновник положительно оценил динамику развития украинско-турецкого сотрудничества в военной сфере. Была отмечена готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Стороны согласились проработать возможность открытия двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Глава государства поблагодарил за финансовую помощь турецкой стороны на закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей украинских военных, погибших, защищая Родину. Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Во время разговора также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли.

Собеседники выразили удовлетворение восстановлением высокой динамики политических контактов между двумя странами после смягчения карантинных мероприятий.