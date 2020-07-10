Еще двое украинских военных ранены на Донбассе вследствие минометного обстрела со стороны российских наемников

В пятницу, 10 июля, российские наемники в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинских военнослужащих вблизи н.п.Новолуганское из минометом калибра 82 мм, вследствие чего ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Одна мина попала в траншею, осколками ранило двух защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту. Украинским воинам была оказана надлежащая первая медицинская помощь и их эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении, обнародованном странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу.

В пресс-центре ООС подчеркивают, что российские наемники целенаправленно первыми открывая огонь по позициям украинских военных, в очередной раз подтвердили свое нежелание придерживаться существующих мирных договоренностей.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали оккупантам решительный ответ", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу сообщалось, что в результате обстрела российскими наемниками позиций Объединенных сил в районе Авдеевки (Донецкая область) был ранен украинский военнослужащий.

Военнослужащий был доставлен в медучреждение и получил надлежащую медицинскую помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.