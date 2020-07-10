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15:58 10.07.2020

Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

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Нидерланды идут в ЕСПЧ судить РФ за сбитый МН17

Нидерланды заявляют, что направляют жалобу в Европейский суд по правам человека с тем, чтобы привлечь к ответственности РФ за сбитый в "Боинг" Малазийских авиалиний, рейс МН17.

Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте правительства королевства.

"Кабинет министров решил сегодня привлечь к ответственности Россию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) за ее роль в сбивании рейса MH17. Подавая так называемую "жалобу государства", Кабинет министров передает в ЕСПЧ всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что "жалоба государства" подается в ЕСПЧ одновременно с подачей индивидуальных жалоб родственников на Россию. "Этим шагом Кабинет поддерживает как можно больше индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ", - подчеркивается в сообщении.

Как известно, 3 марта этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2016 года, погибло 289 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых - трех граждан России и одного украинца – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Теги: #рф #нидерланды #еспч #мн17 #суд
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