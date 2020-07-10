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15:53 10.07.2020

Военнослужащему грозит до 6 лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании базы боеприпасов

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Военнослужащему грозит до 6 лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании базы боеприпасов

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины передала в суд дело военнослужащего, который сообщил заведомо неправдивую информацию о минировании базы хранения боеприпасов, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что указанный младший сержант контрактной службы, находясь в командировке в воинской части, дислоцированной в Гайсинском районе Винницкой области, с мобильного телефона своего сослуживца совершил звонок на короткий номер экстренного вызова полиции "102" Главного управления Национальной полиции в Винницкой области. Во время звонка он анонимно сообщил оператору заведомо ложную информацию о минировании и дальнейшем подрыве складов одной из воинских частей - базы хранения боеприпасов ДШВ", - указывается в сообщении.

Отмечается, что в результате заведомо ложного звонка была поставлена под угрозу общественная безопасность. Кроме того, сотрудники Национальной полиции были безосновательно отвлечены от выполнения своих обязанностей для проверки сообщении о минировании, которое не подтвердилось.

Согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Теги: #всу #прокуратура
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