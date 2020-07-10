monobank для IOS временно не работает из-за сбоев Facebook

Приложение виртуального monobank для IOS временно не работает, сроки устранения ошибок пока неизвестны, сообщил monobank агентству "Интерфакс-Украина".

"Сбой Facebook уложил кучу приложений, и нас в том числе. Ждем фикс (исправления - ИФ)", – пояснил причину сооснователь monobank Олег Гороховский в Telegram-канале в пятницу.

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в марте 2020 года увеличилось до 2 млн человек.