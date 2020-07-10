Законопроект "О медиа" необходимо рассмотреть в первом чтении в ближайшее время – нардеп Кравчук

Законопроект "О медиа" необходимо принять в первом чтении в ближайшее время, считает заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Медиа-законодательство в Украине не просто морально устарело, оно еще и не выдерживает проверки временем. Вот почему очень важно не откладывать в ящик медийную реформу и рассмотреть законопроект "О медиа" № 2693-д в первом чтении в ближайшее время в Верховной Раде, и продолжить дискуссии и его усовершенствование ко второму чтению", - написала Кравчук в пятницу в Facebook.

Она напомнила, что в Совете Европы призвали рассмотреть законопроект на этой сессии, и напомнили, что приведение медийного законодательства в соответствие с нормами ЕС является одним из обязательств, которые на себя взяла Украина в Соглашении об ассоциации.

"И несмотря на многочисленные манипуляции и кампанию настоящей "демонизации" законопроекта, которая разворачивается сегодня, мы видим мощную поддержку со стороны международной общественности. Надеюсь получить ее и от коллег в сессионном зале", - отметила Кравчук.

Как сообщалось, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа.

Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.