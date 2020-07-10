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14:37 10.07.2020

В Латвии усилили ограничения из-за новой вспышки коронавируса

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В Латвии усилили ограничения из-за новой вспышки коронавируса

В Латвии с целью ограничения распространения "Covid-19" и предотвращения новых вспышек заболевания Кабинет министров в пятницу принял решение о сокращении времени работы заведений общественного питания, сообщает агентство BNS.

Разработанные Минздравом Латвии правила предусматривают, что заведения общепита должны в заметном для посетителей месте (у входа и кассы) разместить информацию о максимально допустимом количестве людей, которые могут одновременно находиться в заведении.

Также до 1 сентября планируется продлить ограничения на собрания людей в заведениях общепита. С 11 июля за одним столиком в помещении смогут находиться не более четырех человек, если они не являются членами одного домохозяйства, а на террасе - не более восьми человек.

Время работы культурных, спортивных, развлекательных заведений, в том числе дискотек, заведений общепита и церквей должно начинаться не ранее 6 часов и заканчиваться не позднее 24 часов. Киносеансы на открытом воздухе могут заканчиваться в два часа ночи.

Некоторые члены правительства на сегодняшнем заседании указали на необходимость решения еще ряда связанных с распространением "Covid-19" вопросов.

В частности, речь зашла о контроле восточной границы Латвии. Кабинет министров может вернуться к этой теме уже во вторник, 14 июля, когда состоится очередное заседание правительства.

Как сообщалось, на этой неделе в Латвии значительно возросла заболеваемость "Covid-19".

Так, по данным агентства BNS, 7 и 8 июля в Латвии фиксировалось по семь новых случаев за сутки, 9 июля было выявлено 13 новых случаев, 10 июля зарегистрировано 11 новых случаев. Таким образом, за последние четыре дня в общей сложности зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19. Рост новых случаев заражения коронавирусом показывает, что вирус еще не побежден.

Как сообщили агентству BNS в пятницу в Госполиции республики, в Латвии на контроле Госполиции в данный момент находятся около 2 тыс. человек, которые должны соблюдать самоизоляцию. При этом полиция усилила контроль за ее соблюденим.

По возвращении из стран с высокой заболеваемостью COVID-19 обязательно нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Список этих стран доступен на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний республики. Самоизоляцию необходимо соблюдать и в том случае, если страна с высокой заболеваемостью была пересечена транзитом.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 165 тыс. 610 тестов на COVID-19, заболевание выявлено у 1 тыс. 165 человек, 30 человек умерли. Выздоровели на сегодняшний день 1 019 человек.

Между тем, по данным BNS, в Литве за минувшие сутки зафиксировано четыре новых случая заболевания, их общее количество выросло до 1 тыс. 891, выздоровели за весь период 1 тыс. 569 человек, умерли от коронавируса 79 человек, еще 11 скончались по другим причинам.

В Эстонии за сутки выявлено два новых случая, общее число диагнозов в стране составило 2 тыс. 013, выздоровели за весь период 1 тыс. 894, умерли - 69, сообщает агентство BNS.

Теги: #латвия #коронавирус
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