Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

С начала суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На луганском направлении после 5:00 наемники выпустили 17 мин калибра 120 мм по позициях ОС в районе Причепиловки. С 8:00 до 9:00 велся огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов по защитникам Орехового. В районе Хутора Вильный во время обстрела использовали миномет калибра 120 мм, станковые противотанковые и автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции ОС под Новотошковским обстреляли из миномета калибра 82 мм.

На донецком направлении наемники с 8:00 в течение 25 минут вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов в районе Авдеевки.

Подразделения ОС вели огонь в ответ, преимущественно из станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военнослужащий ранен. Он эвакуирован в медицинское учреждение и получил надлежащую помощь, состояние здоровья – удовлетворительное.