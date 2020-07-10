События

14:13 10.07.2020

В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

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В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы выявлено 265 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 571 человек, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 9 июля, было 262 новых случая COVID-19, 9 человек умерли, 599 выздоровели.

8 июля были выявлены 277 заболевших COVID-19, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 640 выздоровели.

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 9 606, днем ранее было 9 923 человека.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 37 216 случаев инфицирования, умерли 1 562 человека, выздоровели – 26 048 человек.

Теги: #коронавирус #польша
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