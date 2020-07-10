События

13:55 10.07.2020

Укргидрометцентр предупреждает о грозах на западе Украины в предстоящие выходные

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Укргидрометцентр предупреждает о грозах на западе Украины в предстоящие выходные

Укргидрометцентр предупреждает об осадках в субботу и воскресенье на западе Украины.

"11 июля в большинстве западных областей днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - отмечается в предупреждении о стихийных метеорологических явлениях.

"12 июля значительные грозовые дожди, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - проинформировали синоптики

Теги: #погода #укргидрометцентр #прогноз
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