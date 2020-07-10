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13:40 10.07.2020

Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал отвести вооружение из жилых районов на Донбассе

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Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал отвести вооружение из жилых районов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения на Донбассе, включая в жилых районах и возле них, заявил глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

При этом он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них по обе стороны от линии соприкосновения.

"Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения, включая в жилых районах и возле них. Периоды повышенной напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к росту количества жертв среди гражданского населения. На протяжении отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, из которых 21 - в результате обстрелов", - сказал Чевик на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Глава миссии сказал, что за тот же период также подтверждены повреждения вследствие боевых действий 40 общественных и частных объектов, в частности, жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них по обе стороны от линии соприкосновения.

Чевик подчеркнул, что сторонам конфликта на Донбассе пора принять меры, чтобы реализовать свои политические обязательства на практике, отметив, что в период с 4 апреля по 20 июня было зафиксировано более 1 300 нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям.

Также он обратил внимание на то, что в связи с закрытием контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения. "Положение гражданского населения дополнительно осложняется тем, что контрольные пункты въезда-выезда закрыты ввиду мер, предпринимаемых в связи с пандемией Covid-19. Вследствие этого, люди не имеют возможности забрать собственные пенсии или лишены медицинского лечения", - пояснил глава Миссии.

Он также отметил, что свободу передвижения СММ в неподконтрольных правительству районах в последние месяцы ограничивали еще больше, в результате чего наблюдатели не имели возможности попасть в эти районы. Чевик подчеркнул, что для работы СММ важно иметь одинаковые процедуры по всей стране.

Кроме того, глава Миссии выразил обеспокоенность в связи с преднамеренными действиями против персонала и имущества СММ. "Я осуждаю серьезные инциденты, которые по-прежнему случаются с сотрудниками и техническими средствами Миссии. В июне были уничтожены три комплекса камер наблюдения СММ, а наши беспилотные летательные аппараты ежедневно подвергаются обстрелам из стрелкового оружия и воздействию радиопомех", - добавил он.

Чевик сделал акцент на том, что обеспечение безопасности сотрудников Миссии было и остается его первоочередным приоритетом.

Теги: #оос #обсе #ордло
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