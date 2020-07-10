События

13:09 10.07.2020

Офис генпрокурора начал расследование участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе

1 мин читать
Офис генпрокурора начал расследование участия гражданина Чили в НВФ на Донбассе

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту участия иностранного гражданина в незаконных вооруженных формированиях РФ на Донбассе.

"Прокуроры установили, что с 2018 года гражданин Республики Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям. Известно, что иностранец подчинялся так называемому "Полку Всевеликого войска Донского", участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, он является наемником, а его действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Гражданину Чили инкриминируется ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 (наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #чили #донбасс #нвф #офис #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:54 10.07.2020
Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса

Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса

19:20 09.07.2020
Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников

Местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности – Резников

22:36 08.07.2020
Позиция украинской стороны о возможности открытия 2 новых КПВВ в Луганской области в течение 4 месяцев получила поддержку на заседании ТКГ – ОП

Позиция украинской стороны о возможности открытия 2 новых КПВВ в Луганской области в течение 4 месяцев получила поддержку на заседании ТКГ – ОП

22:24 08.07.2020
В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе - ОП

В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе - ОП

18:51 07.07.2020
Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников в НВФ на Донбассе

Офис генпрокурора начал расследование участия французских наемников в НВФ на Донбассе

18:14 07.07.2020
Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Марьинка" на линии разграничения

Российские наемники разблокировали работу КПВВ "Марьинка" на линии разграничения

23:49 06.07.2020
Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, и даже вариант с миротворцами ОБСЕ, у которой есть такой мандат

09:59 06.07.2020
В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

В Новогродовке на Донбассе обесточена шахта, под землей остались люди

07:21 05.07.2020
Российские наемники 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы, ранен боец ВСУ

Российские наемники 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы, ранен боец ВСУ

09:27 04.07.2020
РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

ГБР и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей, собиравших взятки с наркоторговцев

Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

Зеленский уведомил НАПК о продаже дома в Иванковичах, и будет временно проживать с семьей в резиденции "Конча-Заспа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

В Польше 265 новых заболевших Covid-19 за сутки, 571 выздоровели, 11 ранее заболевших умерли

Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС

Укргидрометцентр предупреждает о грозах на западе Украины в предстоящие выходные

Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал отвести вооружение из жилых районов на Донбассе

В большинстве областей Украины на выходных установится сухая жаркая погода, на западе дожди

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

Посольство КНР в Казахстане предупредило сограждан о новой опасной инфекции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА