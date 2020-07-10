События

13:00 10.07.2020

В большинстве областей Украины на выходных установится сухая жаркая погода, на западе дожди

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В большинстве областей Украины на выходных установится сухая жаркая погода, на западе дожди

В Украине в ближайшие сутки погоду будет определять теплая и сухая воздушная масса, только в западные области днем подойдет более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 11 июля, в Украине без осадков, только в западных областях днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-2- м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 28-33°.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 16-18°, днем 29-31°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем в Киеве была зафиксирована в 1885 году и составила 33,7° выше нуля, самая низкая ночью – 8,8° в 1935 году.

В воскресенье, 12 июля, в западных областях значительные дожди, грозы, в Карпатах и Закарпатье сильный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 11-16°, днем 14-19°.

На остальной территории без осадков, температура ночью 14-19°, днем 26-31° выше нуля. На юге и востоке воздух прогреется местами до 33-35°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 16-18°, днем 28-30° выше нуля.

10 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Теги: #погода #прогноз
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