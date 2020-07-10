События

12:54 10.07.2020

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

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Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

В результате обстрела российскими наемниками позиций Объединенных сил в районе Авдеевки (Донецкая область) был ранен украинский военнослужащий, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня, 10 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение", - указывается в сообщении.

Военнослужащий был доставлен в медучреждение и получил надлежащую медицинскую помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ. Потери наемников уточняются.

Теги: #всу #рф #оос #украина
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