Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

В результате обстрела российскими наемниками позиций Объединенных сил в районе Авдеевки (Донецкая область) был ранен украинский военнослужащий, сообщает штаб ООС в Facebook.

"Сегодня, 10 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение", - указывается в сообщении.

Военнослужащий был доставлен в медучреждение и получил надлежащую медицинскую помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ. Потери наемников уточняются.