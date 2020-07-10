События

12:43 10.07.2020

В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

1 мин читать
В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

В Киеве с начала пандемии заболели коронавирусом 464 ребенка, из них за последние четыре недели – 183, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Основной причиной большого количества заболевших детей специалисты называют халатность родителей, подчеркнул мэр.

"Поэтому, будьте внимательны к здоровью своих детей. Объясняйте и контролируйте соблюдение ими элементарных правил. Будьте осторожны и сами - не водите и не отпускайте детей в большие компании и места, где есть риск заразиться. Здоровье ваших детей - это, прежде всего, ваша ответственность", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 10.07.2020
В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

10:02 10.07.2020
Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины, еще в двух не изменилось

Количество больных COVID-19 снизилось в 15 областях Украины, еще в двух не изменилось

09:44 10.07.2020
Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

09:22 10.07.2020
Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн

Число жертв коронавируса в мире приблизилось 555 тыс., число инфицированных - более 12,26 млн

09:06 10.07.2020
В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

06:12 10.07.2020
COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

COVID-19 подтвердился у временного президента Боливии

00:21 10.07.2020
В Ровенской области зафиксировали еще 49 случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировали еще 49 случаев коронавируса

22:59 09.07.2020
На Буковине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

На Буковине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом

12:31 09.07.2020
В Украине действует 1,571 тыс. мобильных бригад по тестированию на COVID-19 – НСЗУ

В Украине действует 1,571 тыс. мобильных бригад по тестированию на COVID-19 – НСЗУ

12:31 09.07.2020
В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19

В США зафиксировали рекордно высокий суточный прирост заражений COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

ГБР и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей, собиравших взятки с наркоторговцев

Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

Зеленский уведомил НАПК о продаже дома в Иванковичах, и будет временно проживать с семьей в резиденции "Конча-Заспа"

ПОСЛЕДНЕЕ

В большинстве областей Украины на выходных установится сухая жаркая погода, на западе дожди

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

Посольство КНР в Казахстане предупредило сограждан о новой опасной инфекции

Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Во Львовской области врачей уведомили о подозрении спустя 2 года после смерти пациентки

Власти Бельгии расширяют список мест, где носить маски обязательно

Президент Казахстана пригрозил правительству отставкой, если ситуация с COVID-19 не улучшится через 2 недели

ВАКС 20 июля начнет рассмотрение по сути дела экс-нардепа, подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце"

Слаженное взаимодействие Авакова с Зеленским помогло оперативно локализировать пожар на Луганщине - СМИ

Депутаты предлагают снять ограничение на получение украинцами бесплатного полного среднего образования лишь один раз в жизни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА