В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

В Киеве с начала пандемии заболели коронавирусом 464 ребенка, из них за последние четыре недели – 183, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В больницах сегодня находится 21 маленький пациент. Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в пятницу.

Основной причиной большого количества заболевших детей специалисты называют халатность родителей, подчеркнул мэр.

"Поэтому, будьте внимательны к здоровью своих детей. Объясняйте и контролируйте соблюдение ими элементарных правил. Будьте осторожны и сами - не водите и не отпускайте детей в большие компании и места, где есть риск заразиться. Здоровье ваших детей - это, прежде всего, ваша ответственность", - отметил Кличко.