События

12:32 10.07.2020

В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

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В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

Четыре развлекательных заведения закрыты в Киеве за нарушение ограничительных регламентов работы, принятых на время карантина, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22.00. Проверки будут продолжаться", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что в начале недели комиссия по чрезвычайным ситуациям города разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22.00, но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений.

"Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого", - подчеркнул мэр.

По его словам, патрули, в состав которых входят сотрудники Госпродпотребслужбы, представителей полиции и Муниципальной охраны, проверили более 430 объектов - ресторанов, торговых центров, магазинов и рынков. "Составили 107 протоколов. То есть, каждое четвертое заведение в городе нарушает правила", - констатирует Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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