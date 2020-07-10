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11:15 10.07.2020

Депутаты предлагают снять ограничение на получение украинцами бесплатного полного среднего образования лишь один раз в жизни

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Депутаты предлагают снять ограничение на получение украинцами бесплатного полного среднего образования лишь один раз в жизни

Группа депутатов из парламентской фракции "Европейская солидарность" предлагает снять ограничения на получение бесплатного полного общего среднего образования "один раз в жизни". Как сообщается на сайте парламента, соответствующий законопроект №3808 "О внесении изменений в закон "О полном общем среднем образовании" зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно ныне действующему закону "О полном общем среднем образовании" "каждому гражданину Украины, другим лицам, которые находятся в Украине на законных основаниях, а также каждому ребенку независимо от оснований его пребывания в Украине гарантируется бесплатное получение в государственных и коммунальных учебных заведениях полного общего среднего образования на каждом его уровне за счет средств государственного и местных бюджетов один раз в течение жизни". Авторы законопроекта предлагают убрать из закона уточнение "один раз в течение жизни", поскольку она не согласуется с ч.3 ст.53 Конституции Украины и с одним из решений Конституционного суда.

Авторы законопроекта также предлагают уточнить некоторые положения закона "О полном общем среднем образовании", в частности, какими международными документами в сфере общего среднего образования следует руководствоваться. Законопроект предлагает опираться исключительно на международные договоры, "согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой".

Законопроект также предлагает расширить права педагогических работников и установить норму о том, что педагогические работники учреждений образования принимаются на работу по трудовым договорам в соответствии с требованиями настоящего закона и законодательства о труде. Авторы законопроекта предлагают запретить принуждать педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений к заключению срочных трудовых договоров.

В тоже время оговаривается, что "учредители частных учебных заведений самостоятельно должны определять порядок заключения трудовых договоров, в том числе срочных, с лицами, принимаемыми на должности работников дошкольных учреждений образования".

Предлагается также уточнить требования к руководителю учреждения общего среднего образования - наличие гражданства Украины, свободное владение государственным языком, наличие высшего образования степени не ниже магистра, стаж педагогической и/или научно-педагогической работы не менее трех лет (кроме руководителей частных учебных заведений), организаторские способности, состояние физического и психического здоровья, которое не препятствует выполнению профессиональных обязанностей, прохождение конкурсного отбора.

Согласно предложенным изменениям, не может занимать должность руководителя учреждения общего среднего образования лицо, которое по решению суда признано недееспособным или дееспособность которого ограничена, которое имеет судимость за совершение преступления, если такая судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке.

Теги: #верховная_рада #образовние
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