События

11:45 10.07.2020

Во Львовской области врачей уведомили о подозрении спустя 2 года после смерти пациентки

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Правоохранители уведомили о подозрении четырех врачей Центральной городской больницы Борислава (Львовская обл.), причастных к смерти роженицы и причинению вреда новорожденному, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 32-летняя беременная местная жительница была госпитализирована в сентябре 2018 года.

"Во время родов, которые прошли через несколько дней, состояние здоровья роженицы резко ухудшилось, что стало следствием ненадлежащего исполнения врачами профессиональных обязанностей. В дальнейшем, спустя несколько дней после родов, женщина скончалась, а здоровью новорожденного ребенка был нанесен непоправимый вред", - сообщают правоохранители.

Врач-анестезиолог, два акушера-гинеколога и хирург уведомлены о подозрении по ч. 1, 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим сотрудником) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

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Интерфакс-Украина
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