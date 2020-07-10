События

11:43 10.07.2020

Власти Бельгии расширяют список мест, где носить маски обязательно

2 мин читать
Власти Бельгии расширяют список мест, где носить маски обязательно

Начиная с субботы, 11 июля, в Бельгии будет расширен список мест, где граждане будут обязаны носить маски, в число таких мест войдут, в частности, торговые центры и кинотеатры, сообщили в пятницу бельгийские СМИ со ссылкой на достигнутую накануне договоренность федеральных и региональных властей.

Группой экспертов по стратегии выхода из режима ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, подготовлен доклад для политического руководства страны, в котором рекомендуется расширение обязательного ношения масок. К такому же мнению пришел и Высший совет здравоохранения.

В Бельгии до сих пор использование масок было обязательным в общественном транспорте или в местах услуг со сближенными контактами людей, например, в парикмахерских.

С 11 июля маски станут обязательными в магазинах и торговых центрах, в кинотеатрах, зрительных и конференц-залах, учебных аудиториях, местах религиозных культов, музеях и библиотеках.

В целом "ношение масок по-прежнему настоятельно рекомендовано в прочих ситуациях".

Этот перечень может меняться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Данное решение в пятницу официально утвердит Национальный совет безопасности Бельгии, отмечает газета Le Soir.

Граждане, не соблюдающие этих новых правил в конкретных ситуациях, могут преследоваться как за уголовное правонарушение. Учреждения и заведения, систематически пренебрегающие этими требованиями, могут быть закрыты.

В новых правилах уточняется, что маски по-прежнему не обязательны для детей до 12 лет. И особые условия предусмотрены для людей, которые не могут носить маски по медицинским показаниям.

Теги: #бельгия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:03 21.06.2020
Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

Бургомистр бельгийского города Брюгге ранен ножом в шею

21:09 07.06.2020
Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

19:30 07.06.2020
Около 10 тыс. манифестантов протестовали в Брюсселе против расизма и полицейского насилия

Около 10 тыс. манифестантов протестовали в Брюсселе против расизма и полицейского насилия

19:20 07.06.2020
Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

Бельгийский эксперт считает возможным погасить эпидемию COVID-19 в стране до конца июня

01:02 24.05.2020
Генсек НАТО приветствовал договоренность о трехдневном прекращении огня в Афганистане

Генсек НАТО приветствовал договоренность о трехдневном прекращении огня в Афганистане

14:47 17.05.2020
В понедельник Бельгия приступит ко второй фазе выхода из режима изоляции

В понедельник Бельгия приступит ко второй фазе выхода из режима изоляции

13:26 08.05.2020
В Бельгии отмечают позитивную динамику в ситуации с COVID-19

В Бельгии отмечают позитивную динамику в ситуации с COVID-19

14:28 03.05.2020
Бельгия готовится к ослаблению ограничений из-за COVID-19 и одновременно к повторной изоляции

Бельгия готовится к ослаблению ограничений из-за COVID-19 и одновременно к повторной изоляции

13:31 02.05.2020
В Бельгии удерживается тенденция уменьшения числа госпитализированных с Covid-19

В Бельгии удерживается тенденция уменьшения числа госпитализированных с Covid-19

22:34 29.04.2020
Развитие ситуации с коронавирусом в Бельгии позволяет приступить к выходу из режима изоляции с 4 мая - премьер

Развитие ситуации с коронавирусом в Бельгии позволяет приступить к выходу из режима изоляции с 4 мая - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

ГБР и СБУ задержали в Донецкой области четырех правоохранителей, собиравших взятки с наркоторговцев

Минздрав не исключает возможность дистанционного обучения с сентября, к концу недели пропишет условия

В Украине рекордное количество выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки – 1016, 819 человек заболели, 18 новых жертв вируса

Зеленский уведомил НАПК о продаже дома в Иванковичах, и будет временно проживать с семьей в резиденции "Конча-Заспа"

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе обстреляли защитников Авдеевки, один военнослужащий ранен

В Киеве с начала пандемии коронавируса заболели 464 ребенка

В Киеве закрыты уже 4 развлекательных заведения за нарушение карантинных мер - Кличко

Посольство КНР в Казахстане предупредило сограждан о новой опасной инфекции

Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Во Львовской области врачей уведомили о подозрении спустя 2 года после смерти пациентки

Президент Казахстана пригрозил правительству отставкой, если ситуация с COVID-19 не улучшится через 2 недели

ВАКС 20 июля начнет рассмотрение по сути дела экс-нардепа, подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце"

Слаженное взаимодействие Авакова с Зеленским помогло оперативно локализировать пожар на Луганщине - СМИ

Депутаты предлагают снять ограничение на получение украинцами бесплатного полного среднего образования лишь один раз в жизни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА