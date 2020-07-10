События

11:36 10.07.2020

Президент Казахстана пригрозил правительству отставкой, если ситуация с COVID-19 не улучшится через 2 недели

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В случае отсутствия улучшений в ситуации с COVID-19 в Казахстане будет поставлен вопрос об эффективности работы нынешнего состава правительства, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае, возникает вопрос о способности правительства в целом работать в этом составе", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в режиме видеоконференцсвязи. Его слова опубликованы на странице пресс-службы президента в Twitter.

Токаев также заявил, что из-за ситуации с коронавирусом чиновники не пойдут в отпуска. "Половина лета прошла. Будь это министры, акимы (главы обладминистраций - ИФ), сотрудники аппарата президента - никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как "отпуск", "отдых" и так далее", - сказал он, напомнив, что ранее несколько глав обладминистраций уже получили выговоры за плохую работу по недопущению распространения коронавируса. "Выговоры и замечания некоторые акимы уже получили. В принципе, такого наказания заслуживают все без исключения руководители областей и целый ряд министров", - сказал президент.

Он также добавил, что кризис в связи с COVID-19 будет только обостряться, и чиновники должны принимать решительные меры для его преодоления.

"Но мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью", - заявил Токаев.

Теги: #covid_19 #казахстан
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