ВАКС 20 июля начнет рассмотрение по сути дела экс-нардепа, подозреваемого в нанесении убытков "Укрзализныце"

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) состоялось подготовительное заседание по делу о нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн филиалу "Укрзализничпостач" АО "Укрзализныця", сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"10 июля 2020 года в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП состоялось подготовительное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта об обвинении бывшего народного депутата Украины и еще двух лиц - финансового советника упомянутого народного депутата и бывшего внештатного советника главы администрации президента Украины", - указывается в сообщении.

По итогам заседания ВАКС назначил рассмотрение дела по сути на 8:00 20 июля 2020 года.

Как сообщалось, 2 октября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП уведомили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" экс-народного депутата Валерия Ищенко (член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко"), его финансового советника, экс-внештатного советника главы администрации президента Украины в 2015 - 2016 гг.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, общее количество участников преступления возросло до 10 чел.

По версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Депутат согласился оказать содействие своими финансовыми ресурсами и деловыми связями. Кроме того, к совершению преступления приобщился помощник нардепа, выполняя его поручения относительно финансов и консультируя других участников схемы.

Нардеп также обратился к екс-внештатному советнику главы АП, чтобы тот оказал влияние на должностных лиц "Укрзализнычпостача" для обеспечения побед на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, согласно версии следствия, "Укрзализныци" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

ВАКС наложил арест на имущество Ищенко и избрал ему мерой пресечения домашний арест.

12 июня 2020 года обвинительный акт был направлен в ВАКС для рассмотрения по сути.